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Ücreti ödenmeyen işçi otele kepçeyle daldı (video)

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Ücreti ödenmeyen işçi otele kepçeyle daldı
Ücreti ödenmeyen işçi otele kepçeyle daldı (video)

İngiltere'de otelin inşaatında çalışan bir işçi, maaşının ödenmediğini söyleyerek mini kepçeyle yeni tamamlanmış otelin içine girdi, binayı yaklaşık 30 dakika boyunca tahrip etti.

Olay, Liverpool'daki Travelodge isimli otelde yaşandı.

Görgü tanıklarınca kayda alınan olayda, işçinin mini kepçeyle, otelin kapısından içeri girdiği görülüyor. Ücretini alamayan işçi, yeni tamamladıkları otelin girişini ve içerisini tahrip ederken, iş arkadaşları da şaşkınlıkla olan biteni izledi.

 

​Çevredekiler adamı durdurmaya çalışsa da, kızgın işçi yarım saat boyunca ortalığı dağıttıktan sonra kepçeyi terk edip olay yerinden koşarak uzaklaştı.

 

​Yetkililer, olay sırasında ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve oteli tahrip eden işçinin arandığını duyurdu.

Öte yandan, işçiye destek verenlerin, bağış toplama platformu GoFundMe'de yardım kampanyası başlatıldığı ve şimdiye kadar bin 600 euro toplandığı belirtildi.

 

 

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