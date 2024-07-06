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Ücretsiz ulaşım için sahte öğrenci kimlik kartı kullanan genç tutuklandı

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Üniversitenin ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için sahte öğrenci kimlik kartı kullanan genç tutuklandı.
Ücretsiz ulaşım için sahte öğrenci kimlik kartı kullanan genç tutuklandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda 29 yaşındaki B.M.(K) tasarrufunda bulundurduğu daha önceden sahte olarak düzenlenmiş bir üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını, söz konusu üniversitesinin ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanabilmek için kullandı.

Belgeyi dün otobüs şoförüne ibraz ederek tedavüle süren ve sahtekarlıkla kredi temin eden B.M ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 25 yaşındaki R.S.H.K.(E) tutuklandı.

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