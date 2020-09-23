Uçuk nasıl geçer? Uçuk tedavisi

Uçuk; genel olarak dudakların dış yüzeylerinde ve burun kenarlarında meydana gelen yaralardır. Uçuğun oluşmasındaki etken ‘herpes simpleks’ isimli virüstür. Peki uçuğa yol açan sebepler nelerdir? Uçuğa ne iyi gelir? Uçuk nasıl geçer?

Uçuk; genel olarak dudakların dış yüzeylerinde ve burun kenarlarında meydana gelen yaralardır. Uçuğun oluşmasındaki etken ‘herpes simpleks’ isimli virüstür. Ağrılı ve kaşıntı meydana getiren bu uçuklar nadirde olsa; dişetlerinde, ağız içlerinde ve damak bölgesinde oluşabilmektedir. Bazı zamanlarda ağrı ve kaşıntının yanında hafif ateş ile kas ağrıları görülebilmektedir. Bu virüs çoğunlukla enfekte olmuş tükürük ve cildin teması yoluyla yayılabilmektedir.

Uçuğu tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Vücuda giren herpes simpleks virüsü daima kalmakta ve ortaya çıkabileceği zamanı beklemektedir. Bu virüs kişinin vücudunda sürekli bulunmasına rağmen her zaman uçuk çıkmasına neden olmamaktadır. Bu virüsü taşıyan kişilerin genellikle yarısında uçuk görülebilmektedir. Uçuk oluşumu meydana geldiği takdirde bazı kremler ve düzgün bakım sayesinde kısa sürede bu yaranın düzelmesini sağlayabiliriz.

Uçuğun kısa sürede geçmesini sağlayan ise iki adet etkili bitki bulunmaktadır. Bunlar;

Vanilya ; uçuk çıkmasından sonra iyileşmeyi en kısa süreye indiren doğal bir yöntemdir. Saf vanilya ekstresini bir parça pamuğa sürerek uçuk üzerinde bekletmeniz ve krem şeklinde sürmeniz yeterli olacaktır. Uçuğun 3-4 gün içerisinde geçmesine faydalı olmaktadır.

Meyan kökü; içeriğinde bulunan ‘glycyrrhizinic asit’ nedeniyle hem uçuğun kısa sürede iyileşmesine hem de yayılmasına engel olmaktadır.

Bunun dışında eczaneye danışarak alabileceğiniz uçuk kremleri de bulunmaktadır. Sadece dikkat etmeniz gereken ellerini yıkamadan kesinlikle bu bölgeye tedavi uygulamamanızdır.