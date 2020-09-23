  • BIST 1.103
  • Altın 461,107
  • Dolar 7,6683
  • Euro 8,9576
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

Uçuk nasıl geçer? Uçuk tedavisi

» »
Uçuk; genel olarak dudakların dış yüzeylerinde ve burun kenarlarında meydana gelen yaralardır. Uçuğun oluşmasındaki etken ‘herpes simpleks’ isimli virüstür. Peki uçuğa yol açan sebepler nelerdir? Uçuğa ne iyi gelir? Uçuk nasıl geçer?
Uçuk nasıl geçer? Uçuk tedavisi

Uçuk; genel olarak dudakların dış yüzeylerinde ve burun kenarlarında meydana gelen yaralardır. Uçuğun oluşmasındaki etken ‘herpes simpleks’ isimli virüstür. Ağrılı ve kaşıntı meydana getiren bu uçuklar nadirde olsa; dişetlerinde, ağız içlerinde ve damak bölgesinde oluşabilmektedir. Bazı zamanlarda ağrı ve kaşıntının yanında hafif ateş ile kas ağrıları görülebilmektedir. Bu virüs çoğunlukla enfekte olmuş tükürük ve cildin teması yoluyla yayılabilmektedir.

 

Uçuğu tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Vücuda giren herpes simpleks virüsü daima kalmakta ve ortaya çıkabileceği zamanı beklemektedir. Bu virüs kişinin vücudunda sürekli bulunmasına rağmen her zaman uçuk çıkmasına neden olmamaktadır. Bu virüsü taşıyan kişilerin genellikle yarısında uçuk görülebilmektedir. Uçuk oluşumu meydana geldiği takdirde bazı kremler ve düzgün bakım sayesinde kısa sürede bu yaranın düzelmesini sağlayabiliriz.

Uçuğun kısa sürede geçmesini sağlayan ise iki adet etkili bitki bulunmaktadır. Bunlar;

  • Vanilya; uçuk çıkmasından sonra iyileşmeyi en kısa süreye indiren doğal bir yöntemdir. Saf vanilya ekstresini bir parça pamuğa sürerek uçuk üzerinde bekletmeniz ve krem şeklinde sürmeniz yeterli olacaktır. Uçuğun 3-4 gün içerisinde geçmesine faydalı olmaktadır.
  • Meyan kökü; içeriğinde bulunan ‘glycyrrhizinic asit’ nedeniyle hem uçuğun kısa sürede iyileşmesine hem de yayılmasına engel olmaktadır.

Bunun dışında eczaneye danışarak alabileceğiniz uçuk kremleri de bulunmaktadır. Sadece dikkat etmeniz gereken ellerini yıkamadan kesinlikle bu bölgeye tedavi uygulamamanızdır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ: Çin Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı23 Eylül 2020 Çarşamba 21:20
  • Hashimoto hastalığı kilo vermeye engel olabiliyor23 Eylül 2020 Çarşamba 21:04
  • ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 503'e çıktı23 Eylül 2020 Çarşamba 20:50
  • 'Yanlış maske kullanımı virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor'23 Eylül 2020 Çarşamba 20:47
  • ABD'de ilk tek doz Kovid-19 aşı adayının geç aşama çalışmasına başlanıyor23 Eylül 2020 Çarşamba 20:38
  • Kovid ile mücadelede Prof. Dr. Köktürk 'Biz piyade olalım ama toplum da destek olmalı'23 Eylül 2020 Çarşamba 20:15
  • Türkiye’nin ilk aşı gönüllüleri: 20 kişide beş günde ciddi yan etki yok23 Eylül 2020 Çarşamba 20:02
  • Profesör: Maske pasif bağışıklık ve antikor üretimi sağlıyor23 Eylül 2020 Çarşamba 20:01
  • DSÖ: Sigara kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölümlerin yüzde 20'sinin sorumlusu23 Eylül 2020 Çarşamba 19:22
  • Ailevi yüksek kolesterol, erken yaşta geçirilen kalp krizlerinin önemli bir nedeni!23 Eylül 2020 Çarşamba 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti