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Üçüncü ayağın şampiyonu ÇINAROĞLU!

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Üçüncü ayağın şampiyonu ÇINAROĞLU!
Üçüncü ayağın şampiyonu ÇINAROĞLU!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, ferdi darts liginin üçüncü ayağında, Murat Çınaroğlu şampiyon oldu. Organize edilen ferdi ligin ikinci ayağında şampiyon Murat Çınaroğlu olurken, ikinci Elmas Çocuk, üçüncü Tarık Billur, dördüncüyse Tamer Kaya oldu.

Organize edilen turnuvanın yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.
En az okta bitiren;
Murat Çınaroğlu (17 ok)
En yüksek sayı atan;
Korhan Şakir (180x1)
En yüksek sayıdan bitiren;
Tarık Billur (84)

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