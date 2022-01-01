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Üçüncü Doz Aşı Omicron’a Karşı Yüzde 88 Koruma Sağlıyor

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İngiltere'de yapılan yeni araştırmalar, üçüncü doz aşının Omicron varyantına karşı etkisini ortaya koydu.
Üçüncü Doz Aşı Omicron’a Karşı Yüzde 88 Koruma Sağlıyor

Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı endişesi sürerken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni veriler açıkladı.

Açıklanana resmi rakamlara göre, İngiltere’deki hastanelerde yatan Omicron hastalarının beşte dördünün üçüncü doz aşıyı olmadığı belirlendi.

 

HASTANEDEKİ HASTALARIN ÇOĞU ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI YAPTIRMAYANLAR

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA),  ultra bulaşıcı varyantla hastaneye yatırılan 815 hastadan 608’inin üçüncü doz aşısını yaptırmadığını açıkladı.

Yapılan araştırmalarda, üçüncü doz aşısını yaptırmayanların, hastaneye kalkma riskinin yüzde 88 daha fazla olduğu belirlendi.

Uzmanlar, 2 doz aşısını yaptıran kişilerin altı ay boyunca Omicron nedeniyle hastaneye yatış riskini yüzde 72 oranında azalttığını da belirledi.

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