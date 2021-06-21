Üçüncü doz COVID aşısında yan etkiler daha şiddetli

İki doz aşı almış kişileri daha da güçlendirmek için üçüncü bir doz verilmesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Pandemiyi sonlandırmak ve virüsün yayılımını engellemek için aşı çalışmaları devam ediyor. ABD’de bilim insanları şimdi de üçüncü bir doz aşı üzerinde çalışıyor. İki doz aşı almış kişileri daha da güçlendirmek için üçüncü bir doz verilmesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Baylor’daki araştırma merkezinde daha önce 2 doz mRNA aşısı (Pfizer veya Moderna) veya 1 adenovirüs (J&J) verilen katılımcılara, güçlendirici olması için yine bir Moderna aşısı yapılıyor.

Çalışmanın yapıldığı üniversitede virolog olan Joseph Hyser da gönüllü katılımcılardan biri oluyor. Hyser Insider’a yaptığı açıklamada; Moderna’nın güçlendirici dozunun kendisinde ikinci doz Pfizer aşısına benzer yan etkilere neden olduğunu, ancak üçüncü aşının yan etkilerinin daha şiddetli olduğunu söyledi.

MODERNA İLE GÜÇLENDİRME SAĞLANABİLECEK Mİ?

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen çalışma, ABD’deki her yaştan yetişkin için farklı corona virüsü güçlendirici aşılarının karıştırılmasını değerlendirecek. Şimdilik, çalışma yalnızca tek doz Moderna aşısıyla desteklenmeyi inceliyor. Aşıların diğer kombinasyonları ve hangi sırayla alındıkları daha sonra çalışmaya eklenecek.

Bu çalışmanın araştıracağı en büyük soru, J&J’nin tek seferlik adenovirüs aşısını Moderna’nın mRNA aşısıyla güçlendirmenin performansı benzer hale getirip getiremeyeceği. J&J’nin aşısı, klinik deneyler sırasında Pfizer ve Moderna’nın iki doz mRNA rejimlerine kıyasla hafif ve orta dereceli hastalıklara karşı iyi koruma sağlamadı.

Baylor’daki Aşı Araştırma Merkezi’nden baş araştırmacısı Dr. Robert Atmar J&J’nin düşük etkinliği için Insider’a “Aşı yapısı yüzünden mi yoksa tek doz yüzünden mi? Buna gerçekten cevabımız yok” dedi.

Araştırmaya gönüllü olarak katılan Hyser ise Moderna’nın yan etkilerinin daha yoğun olduğunu ancak biraz ibuprofen ve bir günlük dinlenme ile bunların azaldığını söyledi: “Pfizer’de biraz üşüdüm, biraz kas ağrım oldu ama hiçbir şey beni normal günlük aktivitelerimi yapmaktan alıkoymamıştı. Ancak üçüncü doz güçlendirici biraz daha şiddetliydi. Ertesi gün çok sıkı bir jimnastik antrenmanı yapmışım gibi ya da sert bir yumruk atılmış gibiydi.”

Hyser titreme ve kol ağrısı ile uyandığını ekledi ve ağrıları hafifletmek için ibuprofen aldığını ekledi.