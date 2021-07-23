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Üçüncü doz koronavirüs aşısı ne kadar gerekli?

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Dünya genelinde Delta varyantı yayılıyor. Aşılamaya hız verme çabaları sürerken üçüncü doz aşı olunmalı mı tartışması alevlendi.
Üçüncü doz koronavirüs aşısı ne kadar gerekli?

Koronavirüs varyantı Delta'nın dünya genelinde yayılmaya devam etmesiyle, üçüncü doz koronavirüs aşısına yönelik tartışmalar arttı. Kimi uzmanlara göre üçüncü doz aşılamanın yapılması için henüz erken. Ancak bazı ülkelerde risk grubunda olanların üçüncü kez bağışıklık sağlamaları için üçüncü doz aşı vurulmaya başlandı.

Neden üç doz?

Temmuz ayı başında aşı üreticisi Biontech/Pfizer "gelecek haftalarda" Avrupa Birliği ve ABD'de üçüncü doz için başvurunun yapılacağını açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre iki doz aşı ilk altı ay boyunca hastalığın seyrinin ağır geçmemesi için koruma sağlıyor. Zamanla, özellikle de yeni varyantların oluşmasıyla aşının koruyuculuğunun azalmasından yola çıkılıyor. Bu nedenle üçüncü dozun altı ay ile 12 ay içinde etkili olacağı belirtiliyor.

Beyaz Saray'ın sağlık danışmanı Anthony Fauci, Biontech/Pfizer'ın üçüncü doz başvurusunu olası bir ihtiyaç halinde hazır olmak adına uygun bir adım olarak değerlendirdi. Ancak bu durumun üçüncü bir dozun gerekli olduğu ve herkesin üçüncü doz aşıyı olacağı şeklinde yorumlamaması gerektiğini ifade etti. Fauci henüz ikinci doz aşısı vurulmamış çok fazla kişi olduğuna dikkat çekti.

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Koronaya karşı aşı olmak neden önemli?

DSÖ ne diyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Korona Acil Durum Komitesi Başkanı Didier Houssin de benzer görüşte. Üçüncü doz aşıların, özellikle de ilk doz aşıları temin etmekte dahi zorluk çeken ülkeler için "aşıya erişimde eşitsizliğe yol açabileceği" uyarısı yaptı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban ikinci doz aşılarının üzerinden en az dört ay geçen vatandaşlara üçüncü doz aşı olabileceklerini duyurmuştu.     

Risk grubundakiler için üçüncü doz aşı ne kadar mantıklı?

Fransa'dan sonra İsrail de özellikle organ nakledilenlere, kanser ya da ağır böbrek hastalarına üçüncü doz aşı uygulamaya başladı. Her iki ülkede de iki doz aşya rağmen zayıf bağışıklık sistemleri nedeniyle yeteri kadar antikor üretemeyen hastalar olduğu bildiriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geride bırakılan haftalarda bir adım daha ileri giderek Eylül ayından itibaren yılın başında aşılanmış risk gruplarına aşı yapılacağını açıkladı. Macron'un sağlık danışmanları ilk araştırmaların yaşça büyük kişilerin gençlere göre daha az antikor üretmelerinin yanı sıra oluşan antikorların hızlıca kaybolduğunu da ortaya koyduğuna dikkat çekti.

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