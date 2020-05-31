Üçüncü Toplum Formu'ndan geçişlerin açılmamasına eleştiri

1 Temmuz’dan itibaren ülkeye giriş yapabilmelerine rağmen biz ülkemizin diğer yarısına geçip geçemeyeceğimizi bilmiyoruz ve bundan büyük hayal kırıklığı duyuyoruz” dedi.

Üçüncü Toplum Formu, 29 Mayıs tarihinde açıklanan ‘normalleşme önlemleri’ takvimi içerisinde Güney Kıbrıs’a geçiş noktalarının ne zaman açılacağı ile ilgili bir madde bulunmamasını eleştirdi ve “Yurtdışından gelecek turistlerin dahi 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye giriş yapabilmelerine rağmen biz ülkemizin diğer yarısına geçip geçemeyeceğimizi bilmiyoruz ve bundan büyük hayal kırıklığı duyuyoruz” dedi.

Üçüncü Toplum Formu tarafından yapılan yazılı açıklamada Yeşilhat Ticareti’nin 4 Mayıs itibari ile yeniden başladığı hatırlatıldı ve “Mallara dolaşım izni verilirken kişilerin ve hizmetlerin Avrupa Birliği’ni bırakın, kendi ülkesinde dolaşım özgürlüğüne sahip olmaması kesinlikle kabul edilir değildir” denildi.

GÜNEY KIBRIS’TA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN EYLEMİNE DESTEK…”

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin Salı günü düzenleyeceği eyleme destek de belirtilen açıklamada, “Bunun sadece işçilerin, öğrencilerin ve sağlık hizmeti ihtiyacı duyan bireylerin değil hepimizin özgürlük hakkı olduğunu ve bu hakkımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğimizi de beyan ederiz” ifadesi kullanıldı.