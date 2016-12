Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsellerde hidrokarbon araştırmaları yapılmasına yönelik çıkılan ihalenin sonuçları dün açıklandı.

Rum Bakanlar Kurulu 6’ncı parsel için ENI-Total ortaklığı, 8’inci parsel için ENI ve 10’uncu parsel için Exxon Mobil-Qatar Petroleum ortaklığıyla müzakerelere başlanacağını duyurdu.



Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs MEB’ine Büyük Oyuncular Girdi” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanlığı’nın, 10’uncu parselde araştırma ve kalkındırma çalışmalarının yapılmasına yönelik ruhsatların verileceği bir anlaşmaya varma hedefiyle Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumuyla müzakerelere başlayacağını yazdı.



8’inci parsel için tercih edilen başvuru sahibinin, ikinci tur ruhsat ihalesi kapsamında 2, 3 ve 9’uncu parsellerde hak sahibi olan ENI olduğunu kaydeden gazete, 6’ıncı parselin ise ENI ile Total’e havale edildiğini belirtti.



İlgili kararın Rum Bakanlar Kurulu’nun; Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Hidrokarbon Komitesi’nin önerisini onaylamasıyla alındığını kaydeden gazete, Bakanlar Kurulu kararının hemen ardından Enerji Bakanlığı yetkililerinin parsellerde hak talep eden şirketler ve konsorsiyumlarla iletişime geçerek bilgiler verdiğini aktardı.



Gazete en büyük mücadelenin 10’uncu parselde verildiğini; Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu, ENI-Total konsorsiyumu ve Statoil şirketinin sundukları önerilerin güçlü ve rekabetçi olduğunu belirtti.



Haberde Exxon Mobil-Qatar Petroleum’un önerisinin, değerlendirme formülü ve kriterler temelinde, son aşamada biraz daha yüksek notlar almasını sağlayan veriler içerdiğinin açık olduğu belirtildi.



6’ıncı parselin çok güçlü bir konsorsiyum olan ENI-Total’e gitmesinin de önemli olduğunu vurgulayan gazete, ayrıca ENI ile 8’inci parselin hakları için müzakerelerin başlamasının ayrı bir öneminin olduğunu; zira 8’inci parselin, hali hazırda ENI’nin haklarına sahip olduğu 9’uncu parsel ile jeolojik bir sinerji oluşturduğunu yazdı.



Gazete 9’uncu parseldeki iki başarısız sondaja rağmen Mısır’daki Zohr yatağının ardından yeni jeolojik yorumlar temelinde her iki parsel için de görüntünün değiştiğini belirtti.



BİR TARAFTA TILLERSON DİĞER TARAFTA HOLLANDE



Gazete haberinde dünkü kararların, Exxon Mobil’in CEO’su Rex Tillerson’un ABD Dışişleri Bakanı olduğu bir atmosferde gerçekleştiğine dikkat çekti.



Tillerson’un 10’uncu parselin talep edilmesi ve şu ana kadar yapılan harcamalara onay veren kişi olduğunu belirten gazete, ayrıca Tillerson’un ciddi planlarını ve tercihlerindeki istikrarı göstermek ve Güney Kıbrıs’ın elde edeceği kazançlar konusunda iknalarda bulunmak için geçen Eylül ayında New York ziyareti sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşme ayarladığını belirtti.



Öte yandan yakın zamanda Kıbrıs sorunundaki gelişmeler dolayısıyla Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Fransız devi Total’in özellikle 10’uncu parseldeki çıkarlarını desteklediğini savundu.



100 MİLYONA YAKIN BONUS



Eldeki verilere göre üç parsel için önerilen “bonusun” 95-100 milyon Euro civarında olduğunu kaydeden gazete, bu miktarın müzakereler çerçevesinde biraz değişebileceğini aktardı. Gazete bunun, henüz hidrokarbon fonu kurulmadığından devlet fonuna büyük bir katkı olacağına dikkat çekti.



ŞİKETLERLE MÜZAKERELER



Şirketlerle müzakerelerin Noel ve yeni yılın hemen ardından başlamasının beklendiğini aktaran gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün şirketlerle müzakerelerde bulunacak olan grubu atadığını yazdı.



Habere göre müzakere grubunda Rum Enerji, Maliye ve Çalışma Bakanları, teknokratlar ve danışmanlar yer alıyor.



Müzakerelerin başarılı olması durumunda her parsel için paylaşım sözleşmesi imzalanacağını aktaran gazete, başarısızlık durumunda en iyi teklifi veren ikinci şirketle müzakerelere başlanacağını belirtti.



Enerji Bakanı Lakkotripis, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerin Ocak sonu, Şubat başına doğru bitmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.



LAKKOTRİPİS İHTİYATLI



Lakkotripis, iyimser mi oldukları sorusuna karşılık, 9’uncu parseldeki iki başarısız sondaja işaret ederek, düşük tonlarda açıklamada bulundu.



Her parselin enerji dinamiğinin ortaya çıkması için sondajların yapılması gerektiğine işaret eden Lakkotripis, hidrokarbon alanında böyle zor bir dönemde aldıkları bu tür önerilerle ihtiyatlı iyimser olduklarını belirtti.



Şirketler ve konsorsiyumların Total’in 2017 yılkındaki sondajını bekleyip beklemeyecekleri sorusuna karşılık Lakkotripis, bölgede yapılacak her sondajın –başarılı olsun ya da olmasın– jeolojinin yorumlanması çabasına büyük veriler sağladığını vurguladı.



Lakkotripis, Zohr yatağının verileri ve Total’in 2017 yılının ikinci çeyreğinde yapmayı planladığı sondajın verilerinin çok önemli olduğunu belirtti.



Açıklamalarında sözde “MEB”i kalkındırma programının Kıbrıs sorunundan etkilenmediğini belirten Lakkotripis, “Kıbrıs’ın MEB’inde doğal zenginliklerden yararlanma stratejimiz başka, Kıbrıs sorununa ilişkin süreç başka” sözlerini kullandı.



EXXON MOBIL KARARDAN MEMNUN



Kararın açıklanmasının ardından gazeteye konuşan Güney Kıbrıs’taki Exxon Mobil CEO’su Varnavas Theodosiu, karara ilişkin memnuniyetini dile getirerek, uzun vadede Güney Kıbrıs için önemli kazançların olacağını ve keşfedileceklerin değerinin büyüyeceğini belirtti.



Nihai anlaşmaya varma ve imzaların atılması için Lakkotripis’in müzakere çağrısına yanıt veremeye hazır olduklarını belirten Theodosiu, konsorsiyumun teknik ve ekonomik yeterliliğinin, ayrıca tarihi başarısının bilindiğini vurguladı.



DİSİ İLE EKOLOGLAR MEMNUN



DİSİ dünkü kararı yorumlarken, “bu durumun, Hükümet’in mümkün olan en iyi şekilde Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet ettiğini ve Anastasiadis’in görüşmeler nedeniyle enerji planlarını geciktirdiğine dair iddiaları yalanladığını gösterdiğini” belirtti



Ekologlar, “yavaş ritimlerle” gerçekleştiğini savunduğu gelişmeye ilişkin memnuniyetini dile getirdi.



DÖNÜM NOKTASI



Öte yandan Alithia gazetesi “Enerji Alanında İstasyon Karar” başlığıyla verdiği haberinde, Bakanlar Kurulu’nun dün üçüncü tur ruhsat ihalesi kapsamında, Doğu Akdeniz’de gelecekteki enerji gelişmelerini de belirleyecek dönüm noktası niteliğinde bir karar aldığına dikkat çekti.



Rum Hükümeti’nin 10’uncu parselden istifadeyi Exxon Mobil ve Qatar Petroleum ile müzakere edecek olmasından ötürü siyasi, ekonomik ve jeopolitik önemi olan bir gelişmenin söz konusu olduğuna dikkat çeken gazete, Amerikan Exxon Mobil’in dünya çapında en büyük enerji şirketi, Qatar Petroleum’un ise petrol ve doğalgaz rezervlerinde üçüncü büyük şirket bir şirket olduğu belirtti.



Türkiye’nin Katar ile büyük ekonomik çıkarları olduğuna ve Exxon Mobil’in Amerikan şirketi olduğuna işaret eden gazete, Rum Hükümeti’nin bu hareketinin siyasi açıdan büyük bir öneminin olduğunu; çünkü Türkiye’nin doğalgaz bulunmasına yönelik araştırmalarda tacizlerde bulunmaya cesaret edemeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını savundu.