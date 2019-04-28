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Üçüncü valizin de gölde bulunduğunu itiraf etti.

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Kıbrıs’ın güneyinde günlerdir gölde süren araştırmalar ve yoğun çabalar sonucunda bugün dalgıç tarafından bir valize ulaşması sonucu 35 yaşındaki N.M bahsi konu gölde üçüncü valizinde bulunduğunu itiraf etti.
Üçüncü valizin de gölde bulunduğunu itiraf etti.

Kıbrıs’ın güneyinde günlerdir gölde süren araştırmalar ve yoğun çabalar sonucunda bugün dalgıç tarafından bir valize ulaşması sonucu 35 yaşındaki N.M bahsi konu gölde üçüncü valizinde bulunduğunu itiraf etti.

Kıbrıs Haber Ajası’nda yer alan haberde, robotik kameralarla sürdürülen araştırmalar sonucu öğle saatlerinde aranan iki valizden birine ulaşıldığı ifade edilirken, 35 yaşındaki N.M aynı göl içerisinde valizlerin üç tane olduğunu itiraf etti.

Yaptığı itirafında Kırmızı Göl’e Romanyalı L.F 35-K ve 8 yaşındaki kızı E.N.B’yi, 31 yaşındaki Filipinli M.V.A isimli kişileri attığını iddia etti.

Öte yandan öğle saatlerinde bulunan valizin açılması üzerine içerisinde bir ölü bir kadın olduğu tespit edildi.

Valizin içinde ölü kadın ile birlikte birde çimento bloğu olduğu Lefkoşa CID bölümü şefi Neofitos Siailos tarafından bildirildi.

Adli Tıp doktoru tarafından ölü üzerinde yapılan ilk incelemede ölü’nün ilerlemiş boyutta ayrışma durumunda olduğu ifade edildi. Ayrıca kimlik tespiti için geniş kapsamlı otopsi yapılacağı da belirtildi.

Araştırmalar bugün devam edecek

Neofitos Siailos araştırmaların bugün ve yarında devam edeceği fakat bugün için artık başka valizin çıkarılma çalışmasını yapılmayacağını da ifade etti.

35 yaşındaki Nikos Metaksasın üçüncü valizi de aynı göle attığını itiraf etmesi sonucu Neofitos Siailos “şu ana kadar üçüncü valiz tespit edilmedi” dedi.

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