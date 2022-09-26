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Uçuş görevlisi uçakta “asla yapmamanız gereken 5 davranış”ı sıraladı

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Bir uçuş görevlisinin uçakta asla yapmamanız gereken beş şeyi açıklamasının ardından gezginler şok oldu.
Uçuş görevlisi uçakta “asla yapmamanız gereken 5 davranış”ı sıraladı

Arizona, ABD’den Tommy Cimato isimli bir uçuş görevlisi, yayınlandığı zamandan beri 653.000’den fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan bir TikTok videosu paylaştı.

Daily Mail’in haberine göre, Tommy, işiyle ilgili kimi detayları paylaşarak yolcuları bilmedikleri konularda aydınlattı. Bu noktalara dikkat ederek siz de sağlıklı bir yolculuk gerçekleştirebilirsiniz. İşte uçakta dikkat etmeniz gerekenler…

ŞORT GİYMEYİN

Tommy, uçakta pantolon giymenizi çünkü koltukların temiz olmayabileceğini iddia ediyor.

BAŞINIZI CAMA YASLAMAYIN

Başınızı ya da elinizi cama yaslamamanız gerektiğini söyleyen uçuş görevlisi, camlara çok fazla sayıda yolcunun dokunduğunu, bazen küçük çocukların da camlara kirli ellerini sildiğini belirtiyor.

KENDİNİZİ SUSUZ BIRAKMAYIN

Su tüketiminin uçarken de önemli olduğunu söyleyen Tommy, kaybettiğiniz su miktarının yerine muhakkak telafi yapmanızı (yaklaşık 500 ml’ye kadar) söylüyor.

TUVALET SİFONUNUN DÜĞMESİNE DOKUNMAYIN

Tommy, uçakta tuvalete girdikten sonra sifon düğmesine çıplak elle kesinlikle dokunmamanız gerektiği konusunda uyarıyor. Ne kadar temizlense de hijyenik olmadığını savunan uçuş görevlisi peçete yardımıyla sifonu çekebileceğinizi söylüyor.

HASTAYSANIZ GÖREVLİYE SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEYİN

Kendinizi hasta hissettiğinizde uçuş görevlilerine söyleyebileceğinizi belirten Tommy, “biz sizler için buradayız, kendinizi kötü hissediyorsanız bunu açıklamaktan çekinmeyin” diyor.

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