Uçuş görevlisi uyardı: “Uçağın o kısımları temizlenmiyor ve mikrop dolu”

Bir uçuş görevlisi, "asla temizlenmediği" için uçak içerisinde tuvaletlerden daha kirli olan tek alanı ortaya çıkardı.

Miami, ABD’de yaşayan Brenda Orelus isimli bir TikTok kullanıcısı ve uçuş görevlisi, koltuk arkası ceplerinin mikroplar ile dolu olduğunu ve tuvaletlerin aksine düzenli bakım veya temizlik yapılmadığını söyledi.

98.000 TikTok takipçisini endişe verici gerçeğe karşı uyaran Orelus, yolcuların atılan yiyeceklerden kullanılmış mendillere ve hatta kirli bebek bezlerine kadar her türlü şeyi koltukların arka ceplerine koyduğunu gördüğünü söyledi.

BİRİ KUSARSA SİLİNİYOR

Daily Mail’de yer alan habere göre, görevli, “Koltukların arka cepleri tuvaletlerden, koltuk minderlerinden, tepsi masalardan çok daha kirli. Çünkü hiç temizlenmediler. Biri kusmadıkça ya da oradan yapışkan bir irin çıkmadıkça, temizlenmiyor” dedi.

Orelus, temizlikçilerin ceplerden sadece çöpleri ve diğer eşyaları aldığını, ancak bunları silmediklerini söyledi.

Uçuş görevlisi, “Ceplerde mikroplar birikmesine rağmen düzenli bakımı veya temizliği yoktur, oysa tuvaletler düzenli olarak silinir ve sterilize edilir” diye ekledi.