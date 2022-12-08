Uçuş görevlisi yanına almadan uçağa binmediği şeyi paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı işle ilgili içerikler yayınlayan bir uçuş görevlisi, uçak yolculuğu için önemli gördüğü noktaları paylaşmaya devam ediyor.

Bir havayolu şirketinde çalışan Cierra Mistt, TikTok hesabındaki 3,5 milyon takipçisine yayınladığı bir videoyla, uçağa binmeden önce mutlaka güneş kremini yanına aldığını açıkladı.

Tüm meslektaşlarının da aynı şeyi yaptığını söyleyen Mistt, “Bunu yapıyoruz çünkü her gün 30.000 fitte metal bir tüpün içinde uçuyoruz ve bu gerçekten ozon tabakasına çok yakın.”

“Aslında radyasyona o kadar maruz kalıyoruz ki sağlık sigortası bizi astronot veya radyolog olarak tanımlayabilir” dedi.

Ayrıca yataklarla dolu gizli mürettebat odalarından da bahseden uçuş görevlisi, “İşe ilk başladığımda, bu tür yerler ‘kötü davranışlar’ açısından çok ünlüydü.”

“Bazen, eğer şansınız varsa, uçuş görevlileri yolcuların oradaki özel kulübe katılmalarına bile izin verir” dedi.

Hostes, dahil olmak isteyen yolcuların koltuklarını uçağın arkasında ve tuvaletin yanında olarak seçmeleri gerektiğini ekledi.

Son olarak yolculuk esnasında sıcak su içilmemesi gerektiğini söyleyen diğer uçuş görevlilerini destekledi ve su tanklarının altı ila dokuz ayda bir kontrol edildiğini ve yalnızca bir sorun olduğunda temizlendiğini belirtti.