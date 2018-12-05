Uçuş güvenliğini erotik anlatımı milyonlar tarafından izlendi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Nicholas Demore adlı Kabin memurunun uçuş güvenliğini anlatma şekli, yolculara beklemedikleri bir eğlence yaşattı.

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Southwest Airlines'te çalışan kabin memuru Demore'un, Chicago'dan Nebraska'ya gidecek yolculara uçuş güvenliği tedbirlerini erotik bir şekilde anlatma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Direk dansı yapan Demor, "Şov yapmayı severim. İnsanları mutlu etmek isterim. Müşterilerle iletişime geçmeyi ve iyi vakit geçirmeyi severim" dedi.

"Çalıştığınız işten zevk almıyorsanız, işi bırakmalısınız" diyen Demor, ‘ilgi çekmek için deneyim olsun diye yaptığını' ifade etti.

Demor'un bir videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi ve izlenmeye devam ediyor.