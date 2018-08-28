Uçuşlar için Başbakanlık'ta kriz toplantısı

Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri şu sıralarda Başbakanlıkta hükümet yetkilileri ile bir araya geliyor.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, BRT’ye yaptığı açıklamada; “Eğer ki bir hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu Sendikal Platforma götürüp değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek” dedi.
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