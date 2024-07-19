Uçuşlarda, bankacılıkta, tv yayınlarında büyük aksamalar yaşanıyor

Avustralya’dan Almanya’ya kadar birçok ülkede internet teknolojileriyle bağlantılı işlemlerde kesintiler yaşandığına ilişkin duyurular yapılıyor.

Microsoft firması bazı hizmetlerinde kesintiler yaşandığını kabul etti. Ancak kesintinin nedeni açıklanmadı.

Sydney havalimanında uçuşlar durdurulurken, Amerika’daki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.

Türk Havayolları da check-in, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde sıkıntılar olduğu mesajını paylaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan açıklamada, "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Berlin Havalimanı da sorunlar yaşandığı duyurusunu yaptı. İspanya’da da tüm havalimanlarında teknik sıkıntı yaşanıyor.

İngiltere’nin en önemli televizyonlarından Sky News da yayınlarında sıkıntılar yaşıyor.

Microsoft ne diyor?

Şirket, X'teki bilgilendirme paylaşımında, yapılan sorun giderme çalışmalarının “sundukları servisleri iyileştirmeye devam ettiğini” duyurdu.

Yapılan açıklamada kullanıcıların "çeşitli Microsoft 365 uygulamalarında” sıkıntı yaşayabileceği de kaydedildi:

"Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele alırken, sıkıntılı durumdaki Microsoft 365 uygulamalarında devam eden etkileri gidermeye çalışıyoruz"

Şirket sıkıntının Crowdstrike yazılımıyla ilişkili olabileceğine ilişkin de bir açıklama yaptı.

İlk haberler Avustralya'dan geldi

İnternet teknolojileriyle bağlantılı kesinti haberleri, ilk olarak doğudaki ülkelerden gelmeye başladı.

Avustralya'nın en büyük bankası Commonwealth Bank, kesintiler nedeniyle bazı müşterilerin para transferi yapamadığını söyledi. Ulusal havayolu Qantas ve Sydney Havalimanı’ndan yapılan açıklamada uçuşların gecikerek devam ettiği belirtildi.

Bazı medya şirketlerinin ise yayınları kesintiye uğradı.

Avustralya merkezli telekomünikasyon şirketi Telstra, “CrowdStrike ve Microsoft’u etkileyen küresel sorunlar bizim de sistemlerimizi etkiliyor ve bazı müşterilerimiz gecikmeler yaşıyor” açıklamasını yaptı.

Avustralya Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü Michelle McGuinness de kesintiler için “üçüncü bir şirkete air bir yazılım platformunda oluşan teknik sorunla ilgili olduğunu gösteriyor” dedi.

Nasıl bir problem zincirinden söz ediyoruz?

Dünya tarihi bir siber kaosla karşı karşıya. Şu ana kadar bildirilenler üzerinden, Microsoft kaynaklı kesintinin günlük yaşama nasıl etkileri olabileceğini değerlendirdik.

Microsoft 365 olarak bilinen yazılım platformu, dünya çapında her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Teams ve Outlook gibi programları kullanan çalışanlar sorunlar yaşadıklarını bildiriyor.

Bunun yanında örneğin birçok işyeri, dünya çapında artık nakit kabul etmiyor ve kartla ödeme alıyor. Londra’da hamur işleri ile ünlü bir zincir kartla ödeme alamadıklarını duyurdu.

Süpermarketler de benzer sıkıntılar yaşanıyor.

Bankacılık hizmetleri de sekteye uğramış durumda. Avustralya’da para transferlerinde sıkıntılar olduğu aktarılıyor.

Uçuşlarda yaşanan sıkıntının ise günlerce sürecek etkileri olabilir. Şu anda Türk Havayolları dahil çok sayıda havayolu şirketi elektronik işlemlerde sıkıntı yaşıyor. THY biletleme, check-in ve rezervasyon işlemlerinde sıkıntılar bildirdi.

Uçuşlarda yaşanan kesintilerin domino etkisi yapması da muhtemel.

Bunun yanında büyük oranda elektronik ortamda yapılan tren biletlemelerinin de sıkıntı yaşadığı kaydediliyor.