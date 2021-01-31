Birleşik Arap Emirlikleri merkezli iki önemli havayolu şirketi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde daha güvenli uçuş hedefiyle bir mobil uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Etihad ve Emiratas yakın dönemde dijital pasaport olarak da adlandırılan IATA bazlı bu mobil uygulamayı tüm uçuşlarda kullanmaya başlayacak. IATA Travel Pass adlı uygulamanın amacı yolcuların aşı durumlarını, hastalığı geçirip geçirmediklerini ve güncel durumlarını bildirmek.