Uçuştan önce telefonu uçak moduna almanın önemi

Uçak yolculuğu esnasında uygulanan sıkı protokollerden biri olan uçuş modu, telefonun şebekeyle bağlantısını keserek arama, mesajlaşma, internet gibi faaliyetleri kesmeye yarıyor. Peki neden telefonu uçak moduna almak gerekiyor?

Yolcular, uçağa bindikten sonra telefonu uçuş moduna almak zorunda ama bunun neden yapılması gerektiği pek bilinmiyor.

İşte Daily Star’ın haberine göre uçuş sırasında telefonunuzu uçak moduna almanın nedenleri…



Pek çok uçak, 35.000 fitteyken baz istasyonuna bağlanmaya çalışan telefon gibi sinyal ileten cihazların kullanımını yasaklar.

Uçaklar baz istasyonunun ulaşamayacağı bir yerde olduğundan, telefon bir hat bulmak için yoğun elektrik sinyallerini devreye sokar. Bu elektrik sinyali, potansiyel olarak uçağın navigasyon ekipmanına, iniş yönlendirme sistemine ve kokpit ekipmanına müdahale edebilir.

Üstelik 5G yaygınlaşmaya başladığında bu kural daha da önemli oluyor. Telefonlar, pilotun kulaklıklarında rahatsız edici bir sesin çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, sorunlar hakkında iletişim kurmak için hoparlör kullanan mürettebatın hatları da kesintiye uğrayabilir.

OLASI KAZALARA DİKKAT…

Telefonunuzu uçak moduna almak, bu sinyalin gönderilmesini durdurur. Aslında tüm telefon sinyalleri uçak sistemlerini etkilemez. Ayrıca böyle bir sinyalin “bir uçağın navigasyon performansına müdahale ettiği”ne dair kanıtlanmış bir olay yoktur ancak yine de bu, gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez.

Ayrıca pilotlar, uçuş güvertesi ile hava trafik kontrolü arasında karışıklığa neden olabilecek şekilde kulaklıklarındaki sesi kestiklerini söylediler.

Bu yüzden bir yere giderken uçuş modunu açmak, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için oldukça önemlidir.