Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı!

Kenya’da yaşayan Stevo isimli bir adam iki ay öncesinde Cate, Eve ve Mary adındaki üçüz kız kardeşlerle tanıştı. Hepsine aynı anda aşık olduğunu ifade eden Stevo kardeşlerin de ilişkiyi kabul etmesi üzerine nişanlandıklarını ve yakın bir zamanda evleneceklerini duyurdu.

Birbirlerinin aynısı üçüz kardeşlerle evlenmeye hazırlanan Stevo isimli Kenyalı bir adam yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem yarattı. Çok eşliliğin yasal bir hale gelmesi gerektiğini savunan Stevo, toplumsal olarak duruma tepkiyle yaklaşıldığını belirtti. Sadakatinin yüksek olduğunu söyleyen Stevo, “Ben sadık ve cömert bir adamım. Ben aşkın tek bir kişiye ait olduğunu kabul etmeyecek kada yüce bir ruha sahibim” dedi.