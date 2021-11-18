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Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı!

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Türkiye'nin Muğla ilinde Ali Rıza Yıldız (72), kendisini telefonla arayıp elindeki 350 bin sterlini ucuza bozduracağını söyleyen Metin U. (40) tarafından 700 bin lira dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı!

Türkiye'nin Denizli ilinin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlinleri, uygun fiyata bozduracağını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı. 16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 350 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için yanındaki 700 bin lirayı verdi. Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlinleri, uygun fiyata bozduracağını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı. 16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 350 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için yanındaki 700 bin lirayı verdi. Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi.

Dolandırıldığını anlayan Ali Rıza Yıldız, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Yıldız ile buluşan kişinin Metin U. olduğunu ve Denizli'den otomobil kiraladığını belirleyerek oto-kiralama şirketinde önlem aldı. Aracı teslim için kiralama şirketine gelen Saadettin T. (41), Şükrü T. (28) ve Serdar S. (40) gözaltına alındı. Pamukkale ilçesinde olduğu tespit edilen Metin U. da yakalandı.

 

CNN.

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