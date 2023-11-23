  • BIST 8017.86
  • Altın 1843.692
  • Dolar 28.7333
  • Euro 31.4434
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Ucuza aldığı taklit ürünlerin üzerine markaların etiketlerini yapıştırarak sattı!

» »
Ucuza aldığı taklit ürünlerin üzerine markaların etiketlerini yapıştırarak, orijinalmiş gibi satan O.C.Z şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Ucuza aldığı taklit ürünlerin üzerine markaların etiketlerini yapıştırarak sattı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. 

Polis, zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren FGÖ Trading Ltd. isimli cep telefonu mağazasından 7 Kasım 2023 tarihinde satın aldığı 200 TL değerinde Air Pods Pro kulaklık ve nerden alındığı tespit edilemeyen 25 Dolar değerinde HW 68 model akıllı saati, 19 Kasım’da dolandırmak niyetiyle, eşyaların orijinal Apple olduğunu söyleyip E.Y. isimli 21 yaşındaki üniversite öğrencisine 7 bin TL'ye satmak suretiyle dolandırma suçu işlediğini söyledi. 

Aydoğanlı, olayın polisin bilgisine 22 Kasım 2023 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. 

Polis, müştekinin satın aldığı eşyaların emare olarak, alındığını belirtti. 

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu pansiyon odasında mahkeme emri ile yapılan aramadan "Duty free ve Aple Whach etiketleri bulunup emare olarak alındığını belirtti. 

Polis, zanlının kullanımında bulunan ZNV 924 plakalı araçta yapılan aramada ise üzerinde Duty free etiketi yapıştırılmış 10 adet parfüm bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının parfümleri Girne’de ve Lefkoşa'da bulunan Mister Paund isimli alışveriş mağazasından satın aldığını söyleyip bununla ilgili makbuzları gösterdiğini ifade etti. 

Polis, ayrıca zanlının kullanımında bulunan araçta 4 adet apell watch, 4 adet appel air pods, 5 adet Taghever kol saati ve Duty Free etiketi bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 4 adet apell whach, 4 adet apell air pods pro kulaklık ve 5 adet kol saatini Lefkoşa’da Tacettin isimli şahıstan satın aldığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özür dileyerek duyurdular... Bir çok bölgede 6 saat elektrik olmayacak!23 Kasım 2023 Perşembe 11:08
  • Serdar Denktaş: Hükümetin Plansızlığı, Vatandaşı İki İşte Çalışıyor23 Kasım 2023 Perşembe 10:39
  • Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İçin Mücadelemiz23 Kasım 2023 Perşembe 10:33
  • Yağışlı hava geliyor23 Kasım 2023 Perşembe 10:31
  • Bu saatlere dikkat! Uzun süreli kesinti olacak23 Kasım 2023 Perşembe 10:29
  • Döviz güne nasıl başladı? 23/11/2023 Perşembe23 Kasım 2023 Perşembe 09:50
  • UBP-CTP anlaştı Genel Kurul 12'de toplanacak23 Kasım 2023 Perşembe 08:55
  • KKTC'de sorunlar artıyor... Kaçak Emlakçı sorunu23 Kasım 2023 Perşembe 08:45
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak23 Kasım 2023 Perşembe 08:17
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve MİT’in, yabancıların KKTC’de mülk edinmelerini izlemeye aldığı öğrenildi23 Kasım 2023 Perşembe 08:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti