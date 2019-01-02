Ucuzlayan T.C. vatandaşlığı için sadece 250 başvuru

Yatırım yaparak vatandaşlık kazanmanın kolaylaştırılmasının ardından son üç ayda 250 civarında yabancının Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna geçmek için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Vatandaşlık kanununda 19 Eylül’de yapılan değişiklikle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü. Yatırımını veya bankalardaki mevduatını üç yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü üç yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor.

En çok Araplar ilgi gösteriyor

Vatandaşlık başvurusu için aracılık hizmeti veren VIPTurkishPass şirketinin CEO’su Akın Atalay, AA’ya yaptığı açıklamada Türkiye’ye yoğun talep başladığını öne sürerken bunun 2019’da daha da artacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye’de ev alımına en çok Arap ülkeleri, İran ve Türki cumhuriyetlerden ilgi gösterildiğini belirten Atalay şu bilgiyi verdi: “İçişleri bakanlığımızın verilerine göre aralık sonu itibarıyla Türkiye’de yatırım yaparak vatandaşlık için başvuran kişi sayısı 250’yi geçmiş bulunmakta. Böylece ülkemiz yaklaşık 100 milyon dolarlık yabancı yatırım çekmiş bulunuyor.”

Atalay ayrıca konut sektörünün 2017 yılında yabancılara satıştan 4,6 milyar dolar gelir elde ettiğini, bu rakamın 2018 sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaşacağını söyledi.