  • BIST 98.171
  • Altın 387,192
  • Dolar 6,9607
  • Euro 7,5158
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi

» »
UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi
UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediğini açıkladı.

Turnuva 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde İngiltere'de organize edilecek.

UEFA daha önce de koronvirüs salgını nedeniyle EURO 2020'yi 2021 yılına ertelemişti.

Bu nedenle erkekler ve kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonalarının aynı dönemde organize edilmesi ihtimali doğmuştu.

UEFA'nın son kararıyla kadın milli futbol takımlarının kısa süre içerisinde iki büyük tunuvada oynamaları da önlenmiş oldu.

Zira yazın Tokyo'da organize edilecek Olimpiyat Oyunları da 2021'e ertelenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek30 Mart 2020 Pazartesi 22:15
  • Galatasaraylı Muslera: Erdoğan dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin karmaşık hale gelmesine yol açtı.24 Mart 2020 Salı 16:08
  • Londra’dan İstanbul’a giden Türkiye Boks Millî Takımı: Karantinaya alınmadık23 Mart 2020 Pazartesi 17:35
  • Koronavirüs tespit edilen NBA oyuncusu Gobert: Tat ve koku alma duyularımı kaybettim23 Mart 2020 Pazartesi 17:28
  • Higuain, ikinci denemesinde karantinadan kaçtı23 Mart 2020 Pazartesi 17:24
  • Alex heykeline Koronavirüs önlemi20 Mart 2020 Cuma 18:54
  • Türkiye'de bütün ligler ertelendi19 Mart 2020 Perşembe 17:39
  • UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteledi17 Mart 2020 Salı 16:33
  • Polisi darp etmişlerdi… Futbolcular teminatla serbest16 Mart 2020 Pazartesi 17:52
  • Japonya Başbakanı Abe: Tokyo Olimpiyatları iptal edilmeyecek14 Mart 2020 Cumartesi 21:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti