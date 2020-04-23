UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediğini açıkladı.

Turnuva 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde İngiltere'de organize edilecek.

UEFA daha önce de koronvirüs salgını nedeniyle EURO 2020'yi 2021 yılına ertelemişti.

Bu nedenle erkekler ve kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonalarının aynı dönemde organize edilmesi ihtimali doğmuştu.

UEFA'nın son kararıyla kadın milli futbol takımlarının kısa süre içerisinde iki büyük tunuvada oynamaları da önlenmiş oldu.

Zira yazın Tokyo'da organize edilecek Olimpiyat Oyunları da 2021'e ertelenmişti.