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UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme tur mücadelesi yarın başlayacak

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Medipol Başakşehir, İsrail'in Maccabi Netanya, Konyaspor ise Belarus'un BATE Borisov takımlarıyla 21 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme tur mücadelesi yarın başlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci elemede tur mücadelesi yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın, 20 Temmuz Çarşamba ve 21 Temmuz Perşembe olmak üzere toplam 53 maç oynanacak.

Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcileri Medipol Başakşehir ile Konyaspor, maçlarını 21 Temmuz Perşembe günü oynayacak.

Medipol Başakşehir, evinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile TSİ 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Konyaspor ise Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacak. Bate Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

YARIN

21.00 Hibernians (Malta)-Levadia (Estonya)

21.00 Tirana (Arnavutluk)- Zrinjski (Bosna Hersek)

21.45 La Fiorita (San Marino)-Ballkani (Kosova)

20 TEMMUZ ÇARŞAMBA

20.00 Botev (Bulgaristan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Vikingur (İzlanda)-Dunajska Streda (Slovakya)

22.00 Sutjeska (Karadağ)-Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

21 TEMMUZ PERŞEMBE

15.00 Kyzylzhar (Kazakistan)-Osijek (Hırvatistan)

17.00 Tobol (Kazakistan)-Lincoln (Cebelitarık)

17.00 Kairat (Kazakistan)-Kisvarda (Macaristan)

17.00 Liepaja (Letonya)-Young Boys (İsviçre)

18.00 Ararat (Ermenistan)-Paide (Estonya)

18.00 Valmiera (Letonya)-Şkendiya (Kuzey Makedonya)

18.30 Makedonija (Kuzey Makedonya)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

19.00 Lech (Polonya)-Dinamo Batum (Gürcistan)

19.00 Saburtalo (Gürcistan)-FCSB (Romanya)

19.00 Zira (Azerbaycan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

19.00 SJK (Finlandiya)-Lillestrom (Norveç)

19.00 Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç)

19.00 Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn)

19.00 KuPS (Finlandiya)-Milsami (Moldova)

19.30 Süduva (Litvanya)-Viborg (Danimarka)

19.30 Pogon (Polonya)-Brondby (Danimarka)

19.30 Ruzomberok (Slovakya)-Riga (Letonya)

20.00 Gzira (Malta)-Radnicki (Sırbistan)

20.00 Fehervar (Macaristan)-Gabala (Azerbaycan)

20.00 Rapid Wien (Avusturya)-Lechia (Polonya)

20.00 St. Joseph's (Cebelitarık)-Slavia Prag (Çekya)

20.00 B36 (Faroe Adaları)-Tre Fiori (San Marino)

20.00 Basel (İsviçre)-Crusaders (Kuzey İrlanda)

20.00 Antwerp (Belçika)-Drita (Kosova)

20.00 Petrocub (Moldova)-Laç (Arnavutluk)

20.00 Levski (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)

20.00 Vorskla (Ukrayna)-AIK (İsveç)

20.00 Sparta Prag (Çekya)-Viking (Norveç)

20.30 CFR Cluj (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra)

20.30 Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)-Neftçi (Azerbaycan)

20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Minsk (Belarus)

20.45 Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail)

21.00 Aris (Yunanistan)-Gomel (Belarus)

21.00 Sepsi (Romanya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

21.00 Racing Union (Lüksemburg)-Cukaricki (Sırbistan)

21.30 Velez Mostar (Bosna Hersek)-Hamrun (Malta)

21.30 Spartak Trnava (Slovakya)-Newtown (Galler)

21.30 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tuzla City (Bosna Hersek)

21.30 Rijeka (Hırvatistan)-Djurgarden (İsveç)

21.45 St. Patrick's (İrlanda Cumhuriyeti)-Mura (Slovenya)

21.45 Motherwell (İskoçya)-Sligo (İrlanda Cumhuriyeti)

22.00 Vllaznia (Arnavutluk)-Universitatea Craiova (Romanya)

22.00 BATE Borisov (Belarus)-Konyaspor

22.00 Rakow (Polonya)-Astana (Kazakistan)

22.15 Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ)

22.30 Vikingur Reykjavik (İzlanda)-TNS (Galler)

22.30 Vitoria (Portekiz)-Puskas Akademia (Macaristan)

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