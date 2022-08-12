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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu, 6 karşılaşmayla sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı

Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Slovacko ile rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Rövanş müsabakalarının ardından HJK Helsinki, Zürih, Fenerbahçe, Malmö, Olympiakos ve AEK Larnaca play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - Maribor (Slovenya): 1-0 (2-0)

Zürih (İsviçre) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-0 (2-0)

Slovacko (Çekya) - Fenerbahçe: 1-1 (0-3)

F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Malmö (İsveç): 2-2 (0-3)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2 (Penaltılarda 3-4) (1-1)

Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2 (1-2)

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ile Malmö eşleşti.

Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle:

Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)

HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)

Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)

Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)

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