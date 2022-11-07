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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri Nyon’da çekilen kurayla belli oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan ve Avrupa Ligi gruplarında 2. olan takımların mücadele ettiği play-off turunda galip gelenler son 16 turuna yükselecek. Play-off turu maçları 16 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin de muhtemel rakipleri olan bu eşleşmedeki takımların en dikkat çeken takımları Barcelona ile Manchester United birbiriyle eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

  • Barcelona – Manchester United
  • Juventus – Nantes
  • Sporting – Midtjylland
  • Shakhtar – Rennes
  • Ajax – Union Berlin
  • Bayer Leverkusen – Monaco
  • Sevilla – PSV
  • Salzburg – Roma

2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte’nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskas Arena’da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.

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