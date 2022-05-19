  • BIST 2.393,61
  • Altın 930.821
  • Dolar 15.9532
  • Euro 16.7564
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon penaltılarda Rangers'ı mağlup eden Eintracht Frankfurt oldu

» »
UEFA Avrupa Ligi'nin Çarşamba akşamı oynanan final maçında normal süre ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Eintracht Frankfurt, Rangers'ı penaltılarda 6-5 mağlup etti ve 42 yıl sonra kupayı evine götürdü.
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon penaltılarda Rangers'ı mağlup eden Eintracht Frankfurt oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının final maçı, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynandı.

1-1 eşitlikle biten maçın sonunda kupa, seri penaltı atışları sonrası Eintracht Frankfurt'un oldu. Bu sonuçla Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden Alman ekibi, 1980'deki şampiyonluktan 42 yıl sonra kupanın sahibi oldu.

Biri penaltı olmak üzere kritik kurtarışlarla takımının kupayı almasında büyük pay sahibi olan kaleci Kevin Trapp maçın adamı (Man of The Match) seçildi.

Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından yenilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • La Liga’da kulüplerin geçen seneki kaybı 892 milyon avro11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:45
  • Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu anıldı10 Mayıs 2022 Salı 15:49
  • Nihat Kırmızı: Fenerbahçe’ye bir yıldız hediye edebiliriz10 Mayıs 2022 Salı 14:19
  • Derbide kazanan çıkmadı08 Mayıs 2022 Pazar 21:39
  • Futbolda normal sezon tamamlandı08 Mayıs 2022 Pazar 19:33
  • Birinci Lig'de play off sıralaması netleşti08 Mayıs 2022 Pazar 09:42
  • Süper Lig'e Veda Eden Takımlar Belli Oldu07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:06
  • Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:34
  • Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu Anılıyor06 Mayıs 2022 Cuma 15:41
  • Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde05 Mayıs 2022 Perşembe 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti