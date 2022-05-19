UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon penaltılarda Rangers'ı mağlup eden Eintracht Frankfurt oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin Çarşamba akşamı oynanan final maçında normal süre ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Eintracht Frankfurt, Rangers'ı penaltılarda 6-5 mağlup etti ve 42 yıl sonra kupayı evine götürdü.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının final maçı, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynandı.

1-1 eşitlikle biten maçın sonunda kupa, seri penaltı atışları sonrası Eintracht Frankfurt'un oldu. Bu sonuçla Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden Alman ekibi, 1980'deki şampiyonluktan 42 yıl sonra kupanın sahibi oldu.

Biri penaltı olmak üzere kritik kurtarışlarla takımının kupayı almasında büyük pay sahibi olan kaleci Kevin Trapp maçın adamı (Man of The Match) seçildi.

Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından yenilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı.