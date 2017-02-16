UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda heyecan başlıyor; Beşiktaş, F.Bahçe ve Osmanlıspor ilk sınavlarına rakip sahalarda çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda heyecan başlıyor; Beşiktaş, F.Bahçe ve Osmanlıspor ilk sınavlarına rakip sahalarda çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

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Beer-Sheva evinde güçlü

Hapoel Beer-Sheva bu sezon sahasında oynadığı maçlarda sadece bir kez yenildi. İsrail Ligi’nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde evinde şimdiye kadar 17 maça çıkan Beer-Sheva 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini 1-0’lık skorla Sparta Prag’dan aldı. İsrail ekibi, Avrupa Ligi’ndeki diğer maçlarda Inter’i 3-2 yenerken, Southampton’la golsüz berabere kalmıştı.

4 sezon sonra ilk

Kartal 4 sezon sonra İsrail’de maça çıkacak. Beşiktaş deplasmandaki son sınavında 2011-2012’de Maccabi Tel Aviv’i 3-2 yenmişti. İsrail ekipleriyle 5. kez karşılaşacak olan temsilcimiz geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Avrupa kupalarında 191. maçını oynayacak olan siyah-beyazlı takımın; 69 galibiyet, 41 beraberlik ve 80 yenilgisi bulunuyor.

CEZALI: Aboubakar, Beck, Adriano (Beşiktaş)

SAKAT: Vitor, Korhut(Hapoel)

Ruslar’la 7. buluşma

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla 4. kez eşleşti. Bugüne dek Rus takımlarıyla 6 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 10 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı. Sarı-lacivertli takım, dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı.

CEZALI: Skrtel (F.Bahçe), Granqvist (Krasnodar)

SAKAT: V.Persie (F.Bahçe)

Osmanlıspor 12. randevuda

UEFA Avrupa Ligi’ne ilk kez katılan ve gruptan çıkma başarısı gösteren Osmanlıspor, Avrupa kupalarındaki 15. maçını oynayacak. Başkent ekibi daha önce UEFA Intertoto Kupası’nda 2, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 12 maç yaptı. Mustafa Reşit Akçay’ın öğrencileri geride kalan 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

SAKAT: Umar (Osmanlı),

CEZALI: Da Costa (Olympiakos)