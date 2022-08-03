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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak.

Turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımını saat 20.00'de konuk edecek.

Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:

18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

20.00 Malmö (İsveç)-F91 Diddeleng (Lüksemburg)

20.00 Fenerbahçe-Slovacko (Çekya)

21.15 Maribor (Slovenya)-HJK Helsinki (Finlandiya)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Zürih (İsviçre)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Shkupi (Kuzey Makedonya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

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