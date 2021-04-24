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UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa Süper Ligi projesi tamamen saçmalıktan ibaretti

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UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa Süper Ligi projesi tamamen saçmalıktan ibaretti
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa Süper Ligi projesi tamamen saçmalıktan ibaretti

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, ilk olarak bu girişimde 12 takımın yer aldığını hatırlatarak, "Bu proje tamamen saçmalıktan ibaretti. Ardından, inanılmaz gerçekten ama organizasyonları, hükümetleri, taraftarları, eski ve aktif futbolcuları, hepimizi çok hafife aldılar. Tek düşündükleri paraydı ve bu her zaman büyük bir hata olmuştur." dedi.

Projenin çok zayıf olduğunu kaydeden Ceferin, "İlgi çekici bir lig olmayacaktı. Tüm bunların üstüne, toplumun gücünü hafife aldılar ve futbolun hepimizin oyunu olduğunu unuttular. Bizler gelip geçiciyiz. Biz gideceğiz ama futbol her zaman kalacak. Bunun aptal bir fikir olduğu ve tekrarlanmaması gerektiği anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu duyduğunda sinirlendiğini ve şaşkına döndüğünü vurgulayan Ceferin, "Pazar sabahı ise kazanacağımızdan ve bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğimizden emindim. Futbolda ve büyük kulüplerde kimlerin futbolun değerlerine ve tarihine kıymet verdiğini ve onurlu olduklarını biliyoruz." şeklinde konuştu.

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