  • BIST 1.414
  • Altın 442,542
  • Dolar 7,9045
  • Euro 9,3471
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladı

» »
UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarında yer alması halinde elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.
UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladı

UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarında yer alması halinde elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı vurgulandı. Siyah-beyazlı kulübün 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarına katılması halinde elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağını açıkladı.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da ifade edildi. (DHA)

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derbiden beraberlik çıktı21 Mart 2021 Pazar 21:21
  • Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 353. randevu21 Mart 2021 Pazar 16:53
  • Cristiano Ronaldo, İtalya'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi20 Mart 2021 Cumartesi 21:45
  • Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 353. randevu20 Mart 2021 Cumartesi 20:45
  • Ahmet Çakar: Hakkınızı helal edin19 Mart 2021 Cuma 18:57
  • İsveç Milli Takımı'na yeniden seçilen Zlatan Ibrahimovic'ten paylaşım: "Tanrı'nın dönüşü"16 Mart 2021 Salı 21:09
  • Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi: Adam gibi teknik direktör lazım15 Mart 2021 Pazartesi 20:45
  • İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı; Mesut Özil'e yer vermedi14 Mart 2021 Pazar 22:02
  • FENERBAHÇE KADIKÖY'DE KAYIP Son 4 maçı kazanamadı, 6 yenilgiyle rekor kırdı14 Mart 2021 Pazar 21:45
  • Hataysporlu futbolcu Selim Ilgaz en az 6 ay sahalardan uzak kalacak13 Mart 2021 Cumartesi 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti