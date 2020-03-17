  • BIST 85.024
  • Altın 311,657
  • Dolar 6,4720
  • Euro 7,1100
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteledi

» »
UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteledi
UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteledi

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına erteleme kararı aldığını duyurdu. Karara göre şampiyona gelecek yıl 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Koronavirüs salgını spor organizasyonlarını vurmaya devam ediyor. Günlerdir ertelenmesi konuşulan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da (EURO 2020) salgından nasibini aldı. UEFA bugün yapılan toplantıda EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesine karar verdi.

Norveç Futbol Federasyonu, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan EURO 2020'nin gelecek yıl aynı dönemde oynanacağını açıkladı.

Bugün, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da UEFA tarafından turnuva dönemi için yapılan bütün otel rezervasyonların iptal edildiği açıklanmıştı. 

Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları da askıya alındı. Maçların haziran ayı içinde yapılma ihtimali olduğu belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ronaldinho, Paraguay'da tutuklandı07 Mart 2020 Cumartesi 12:25
  • Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor06 Mart 2020 Cuma 22:04
  • MTG Başkanı Koral Bozkurt: Başkanlığı bırakma kararı aldım05 Mart 2020 Perşembe 23:00
  • Spor'da Koronavirüs Kararı Değiştirildi..!05 Mart 2020 Perşembe 20:16
  • GAÜ ve DAÜ, Türkiye’de Süper Lige Yükseldi..!05 Mart 2020 Perşembe 20:15
  • Kemal Deniz Dana, Basınla Buluşuyor..!05 Mart 2020 Perşembe 20:13
  • Ronaldnho gözaltına alındı05 Mart 2020 Perşembe 11:23
  • Mart ayı içinde Türkiye’deki finallere katılması gereken ortaokul basketbol milli takımları da organizasyona katılamayacak.04 Mart 2020 Çarşamba 20:00
  • Güder; ‘’Başarılı sporculara destek verilmemesi kabul edilemez’’04 Mart 2020 Çarşamba 19:59
  • Koop, Fore ile Coştu..! (88-54)04 Mart 2020 Çarşamba 19:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti