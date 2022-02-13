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UEFA, Galatasaray’ın cezasında indirime gitti

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UEFA, Galatasaray’ın cezasında indirime gitti
UEFA, Galatasaray’ın cezasında indirime gitti

UEFA tarafından yapılan açıklamada Cim Bom’un Lokomotiv Moskova maçındaki kararla ilgili başvurusunun kısmen onaylandığı duyuruldu.

Buna göre, bu karşılaşmada sahaya madde atılması nedeniyle Galatasaray’a 21,375 Euro para cezası kesildiği belirtildi. UEFA Disiplin Kurulu tarafından konuyla ilgili önceki kararda Galatasaray’a sahaya madde atılmasından dolayı 26,625 Euro para cezası verildiği duyurulmuştu. Böylece 5,250 Euro indirim yapılmış oldu.

Marsilya kararına itiraz geri çevrildi

Galatasaray’ın Marsilya maçına yaptığı itirazın ise reddedildiği açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu’nun o maçta sarı-kırmızılılara verdiği sahaya madde atılmasından 9,375 Euro, meşale yakılmasından 2,500 Euro’luk cezaların geçerliliğini koruduğu bildirildi.

Beşiktaş’a meşaleden ceza geldi

Öte yandan UEFA tarafından Beşiktaş’a da para cezası kesildi. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi deplasmanında Borussia Dortmund karşısına çıktığı müsabakada meşale yakılmasından dolayı, UEFA Disiplin Kurulu tarafından siyah-beyazlılara 6 bin 250 euro para cezası kesildi.

 

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