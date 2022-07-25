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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 27 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcisi Fenerbahçe, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını çarşamba günü sahasında ağırlayacak.

İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçların programı şöyle:

YARIN

18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka) (1-1)

20.00 Sheriff (Moldova)-Maribor (Slovenya) (0-0)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya)-HJK (Finlandiya) (2-1)

20.30 Diddeleng (Lüksemburg)-Pyunik (Ermenistan) (1-0)

22.00 Şkupi (Kuzey Makedonya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

27 Temmuz Çarşamba

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)

20.00 Zürih (İsviçre)-Karabağ (Azerbaycan) (2-3)

20.00 Malmö (İsveç)-Zalgiris (Litvanya) (0-1)

20.00 Fenerbahçe-Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-0)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Ferencvaros (Macaristan) (2-1)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)

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