UEFA, tüm organizasyonları ikinci bir duyuruya kadar erteledi!

UEFA, kendisine bağlı kulüp organizasyonlarında 2020-21 sezonunun bir sonraki duyuruya dek ertelendiğini açıkladı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının da ileri bir tarihe ertelediği duyuruldu.

UEFA, 55 ülke federasyonn başkanıyla video konferansla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avcrupa Ligi maçlarının ikinci bir bilgilendirmeye kadar ertelendiği duyuruldu.

Haziran ayındaki milli maçlar da ertelendi

Ayrıca UEFA'dan yapılan açıklamada "Haziran 2020'de oynanması planlanan tüm milli maçlar, ikinci bir bilgilendirmeye kadar ertelendi" denildi. Buna göre, EURO 2020 Play-off maçlarıyla EURO 2021 Kadınlar Avrupa şampiyonası elemeleri ertelendi.