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UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi’nde 2. hafta maçları oynanıyor.
UEFA Uluslar Ligi

UEFA’nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C ve D liglerinde karşılaşmalar yapıldı.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı.

Diğer maçlardan alınan toplu sonuçlar şöyle

– A Ligi  1. Grup:

Avusturya-Danimarka 1-2

– B Ligi 2. Grup:

İzlanda-Arnavutluk: 1-1

 

– C Ligi 3. Grup:

Slovakya-Kazakistan: 0-1

Belarus-Azerbaycan: 0-0

 

– D Ligi 1. Grup:

Andorra-Moldova: 0-0

Letonya- Lihtenştayn: 1-0

Öte yandan, Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta bugün Litvanya deplasmanında olacak.

Litvanya-Türkiye mücadelesi saat 21.45’te.

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