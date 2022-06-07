UEFA Uluslar Ligi

UEFA’nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C ve D liglerinde karşılaşmalar yapıldı.
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı.
Diğer maçlardan alınan toplu sonuçlar şöyle
– A Ligi 1. Grup:
Avusturya-Danimarka 1-2
– B Ligi 2. Grup:
İzlanda-Arnavutluk: 1-1
– C Ligi 3. Grup:
Slovakya-Kazakistan: 0-1
Belarus-Azerbaycan: 0-0
– D Ligi 1. Grup:
Andorra-Moldova: 0-0
Letonya- Lihtenştayn: 1-0
Öte yandan, Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta bugün Litvanya deplasmanında olacak.
Litvanya-Türkiye mücadelesi saat 21.45’te.
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