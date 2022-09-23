  • BIST 3.306,53
  • Altın 971.891
  • Dolar 18.3988
  • Euro 17.9574
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ilk gününde 10 maç oynandı

» »
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ilk gününde, 10 maç oynandı.
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ilk gününde 10 maç oynandı

Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 3-3 sona erdi. Grupta ilk gollerini yiyen A Milliler oyun olarak umut vermese de sahadan ihtiyacı olan puanla ayrılmayı başardı. Türkiye grubu lider tamamlamayı garantileyerek hem B Ligi’ne yükseldi hem de EURO 2024 play-off biletini cebine koydu.

Ev sahibi ekip, 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot (kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek ile ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın ağırladığı Galler'i 2-1'lık skorla geçtiği mücadelede, takıma galibiyeti getiren ikinci golü, 38. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Hırvatistan-Danimarka: 2-1

Fransa-Avusturya: 2-0

4. Grup:

Polonya-Hollanda: 0-2

Belçika-Galler: 2-1

C Ligi

1. Grup:

Litvanya-Faroe Adaları: 1-1

Türkiye-Lüksemburg: 3-3

3. Grup:

Kazakistan-Belarus: 2-1

Slovakya-Azerbaycan: 1-2

D Ligi

1. Grup:

Letonya-Moldova: 1-2

Lihtenştayn-Andorra: 0-2

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sergen Yalçın Türkiye A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!20 Eylül 2022 Salı 12:46
  • Kupa Mağusa'nın16 Eylül 2022 Cuma 23:14
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı16 Eylül 2022 Cuma 10:05
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı16 Eylül 2022 Cuma 10:04
  • KKTC Genç Milli Takım heyeti Başakşehir'i ziyaret etti16 Eylül 2022 Cuma 09:28
  • KKTC Genç Milli Takım heyeti Başakşehir'i ziyaret etti15 Eylül 2022 Perşembe 19:30
  • Orhan İsmail ve Öztürk İsmailoğlu için oynadılar15 Eylül 2022 Perşembe 16:45
  • Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta maçları geride kaldı15 Eylül 2022 Perşembe 16:32
  • Şampiyonlar Liginde Manchester City geriden gelip kazandı15 Eylül 2022 Perşembe 13:26
  • İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! Fenerbahçe'de ilk ayrılık...15 Eylül 2022 Perşembe 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti