UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ilk gününde 10 maç oynandı

Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 3-3 sona erdi. Grupta ilk gollerini yiyen A Milliler oyun olarak umut vermese de sahadan ihtiyacı olan puanla ayrılmayı başardı. Türkiye grubu lider tamamlamayı garantileyerek hem B Ligi’ne yükseldi hem de EURO 2024 play-off biletini cebine koydu.

Ev sahibi ekip, 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot (kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek ile ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın ağırladığı Galler'i 2-1'lık skorla geçtiği mücadelede, takıma galibiyeti getiren ikinci golü, 38. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Hırvatistan-Danimarka: 2-1

Fransa-Avusturya: 2-0

4. Grup:

Polonya-Hollanda: 0-2

Belçika-Galler: 2-1

C Ligi

1. Grup:

Litvanya-Faroe Adaları: 1-1

Türkiye-Lüksemburg: 3-3

3. Grup:

Kazakistan-Belarus: 2-1

Slovakya-Azerbaycan: 1-2

D Ligi

1. Grup:

Letonya-Moldova: 1-2

Lihtenştayn-Andorra: 0-2