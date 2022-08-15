  • BIST 2.872,09
  • Altın 1029.907
  • Dolar 17.9596
  • Euro 18.3181
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

» »
UEFA'nın 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için 3 kişilik aday listesi belli oldu. Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne ödül için yarışacak.
UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne aday gösterildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.

Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.

Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Yılın teknik direktörü ödülü için yarışacak isimler ise şöyle:

Carlo Ancelotti (İtalya – Real Madrid)

Josep Guardiola (İspanya – Manchester City)

Jürgen Klopp (Almanya - Liverpool)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak12 Ağustos 2022 Cuma 08:28
  • KTFF'den Ersin Tatar'a "Şerefsizlik" davası11 Ağustos 2022 Perşembe 16:10
  • Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 12:02
  • UEFA Süper Kupa Real Madrid'in11 Ağustos 2022 Perşembe 08:08
  • Kulüplerden Sertoğlu’na tam destek10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:12
  • Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:14
  • Eralp Şerifoğlu: Sevgili öğrencilerim, ülkenizin size çok ihtiyacı var09 Ağustos 2022 Salı 10:35
  • Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Arda Güler09 Ağustos 2022 Salı 10:24
  • 2022 UEFA Süper Kupa yarın sahibini bulacak09 Ağustos 2022 Salı 09:56
  • Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?08 Ağustos 2022 Pazartesi 22:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti