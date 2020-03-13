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UEFA'dan açıklama: Tüm maçlar ertelendi

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UEFA'dan açıklama: Tüm maçlar ertelendi
UEFA'dan açıklama: Tüm maçlar ertelendi

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

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