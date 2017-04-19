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UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon'a men cezası !

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UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon'a men cezası !
UEFA, Lyon ve Beşiktaş'a Fransa'daki maçta yaşanan olaylar nedeniyle ceza verdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon’da yaşanan olaylardan dolayı UEFA, Beşiktaş ve Lyon’a 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa’da oynanan Lyon – Beşiktaş maçında çıkan olaylardan dolayı iki kulübe de 1 yıl men cezası verildiği ancak, 2 yıl içinde benzer olayların yaşanması durumunda Lyon ve Beşiktaş’ın 1 yıl men cezası alacağı belirtildi. UEFA ayrıca iki kulübe 100 bin Euro para cezası da verdi.

Beşiktaş Kulübü'nden UEFA kararı sonrası açıklama

Beşiktaş Kulübü, UEFA'nın Lyon - Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sonrası verdiği 1 yıl men cezası sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Kulübü, UEFA'nın skandal cezası sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

UEFA'nın Lyon'da oynanan maç ile ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir. 

UEFA'ya gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz. 

Bu noktada taraftarlarımıza ve camiamıza önemli görevler düşmektedir. Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hal ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz. 


Haksız alınan bu karara karşı hukuk zemininde kulübümüzün yapacağı mücadele kadar, taraftarlarımızın stadımızda sergileyeceği duruş da önemlidir. 

Maçlarımızda taşkınlığa, provokasyona izin vermeden, rakibe karşı saygımızı sergileyerek Beşiktaş'ı uluslararası arenada zor durumda bırakabilecek her türlü olumsuz davranıştan sakınmalıyız. 

Lyon ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasını bir şölene çevirerek, futbolun tüm güzelliklerini yansıtarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek her Beşiktaşlı'nın görevidir. 

Saygılarımızla, 

Beşiktaş JK

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