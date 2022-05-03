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UEFA'dan flaş Fenerbahçe kararı

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UEFA'dan flaş Fenerbahçe kararı
UEFA'dan flaş Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe, TFF'ye resmi olarak 28 şampiyonluk başvurusunda bulunmuştu. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği 28 şampiyonluk başvurusu için UEFA'dan flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları olay yarattı.

 Fenerbahçe Kulübü 1959 senesinden önceki şampiyonlukların da sayılması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Federasyondan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, UEFA'dan flaş bir hareket geldi.

UEFA, Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirledi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü.

İŞTE SİPAHİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;

Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe olarak TFF’ye yaptığımız başvuruda, Türkiye’de ULUSAL şampiyonaların TFF tarafından oynatılmaya 1924 yılında başladığını belirtmiş, 59’a kadar ULUSAL şampiyonaların tescilini istemiştik.

Hayır onlar bölgesel diyenler de malumdu !!

2) UEFA ise, bizzat kendi websitesinde yayınladığı;

Türk Futbol Tarihini anlatan yeni ortaya çıkan belgede;

Türkiye’de, bizzat TFF tarafından oynatılan, ULUSAL TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİ, 1924 yılı olarak belirlediğini resmen açıkladı.

İŞTE O BELGE !!!

3) Özetle; UEFA da, kendi websitesinde yayınladığı resmi yayın ve belgede;

1923 yılında TFF’nin kurulmasından 1 yıl sonra, aynen bizim iddia ettiğimiz gibi;

1924 YILINDA TÜRKİYE ULUSAL FUTBOL ŞAMPİYONLUKLARININ başladığını resmen açıklamış oldu !!

Şimdi top, TFF'de (!)

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