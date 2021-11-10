  • BIST 1.624,090
  • Altın 583,84
  • Dolar 9,8053
  • Euro 11,2907
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

UEFA'dan Galatasaray kararı!

» »
UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak.
UEFA'dan Galatasaray kararı!

Avrupa Ligi Grup maçında Marsilya ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Komitesi, Galatasaray’a 50 bin Euro para ve iki deplasman maçında taraftara bilet satmaka kararı vermişti. Galatasaray, karara itiraz etti. Ancak UEFA Temyiz Komitesi, Galatasaray'ın şikayetini reddetti.

Buna göre Galatasaray'ın 50 bin Euro'luk para ve iki deplasman maçında taraftarlara bilet satamama cezası onaylandı. Galatasaray ayrıca 8 bin Euro da statta verdiği hasarlar için ceza ödeyecek. 

Galatasaray, grupta oynayacağı Lazio maçıyla beraber ikinci tura yükselmesi durumunda deplasmanda oynayacağı maça seyirci götüremeyecek.

 

NTV

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarih yazdığı Serie A'ya döndü; Genoa'da Andriy Shevchenko dönemi07 Kasım 2021 Pazar 20:04
  • Futbolda günün sonuçları07 Kasım 2021 Pazar 19:15
  • Galatasaray 1 puanı zar zor aldı!07 Kasım 2021 Pazar 18:29
  • Takım ilk galibiyetini aldı ama teknik direktör kovuldu!06 Kasım 2021 Cumartesi 23:11
  • Dev randevuda Trabzonspor, 90+6'da güldü!06 Kasım 2021 Cumartesi 21:09
  • Bayern Münih'ten 44 yıl sonra bir ilk!06 Kasım 2021 Cumartesi 20:25
  • Manchester Derbisinin Galibi City06 Kasım 2021 Cumartesi 18:47
  • Süper Lig maçında inanılmaz hata! Oyuncular soyunma odasından geri döndü05 Kasım 2021 Cuma 22:28
  • Trabzonspor Derbisi Öncesi Flaş Gelişme! Valentin Rosier05 Kasım 2021 Cuma 19:03
  • Hasan Ramadan Cemil Turnuvası Müthiş Final Gecesi İle Son Buldu05 Kasım 2021 Cuma 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti