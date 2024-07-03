UEFA’dan Merih Demiral’a soruşturma

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.
Turnuvada çeyrek finale yükselen Türkiye’nin Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.
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