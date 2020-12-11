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UEFA'nın ırkçılık soruşturmasında Başakşehir de suçlanıyor

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UEFA'nın ırkçılık soruşturmasında Başakşehir de suçlanıyor
UEFA'nın ırkçılık soruşturmasında Başakşehir de suçlanıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain maçında Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunan 4. hakem Coltescu hakkında açılan soruşturma sürerken, Başakşehir kulübenden de bir kişi hakkında suçlamada bulunuldu. Bir Başakşehirli'nin 'Çingene' ifadesini kullandığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanmasıyla ilgili soruşturma sürerken, Türkiye kulübünden de bir kişi hakkında suçlama gündeme alındı. 

Skor'dan Ali Güven’in aktardığına göre UEFA, ırkçılık tartışmasının yaşandığı sırada, "Çingene" sözünü kullanan bir kişi yüzünden Başakşehir'e de soruşturma açtı.

 

ROMANYALI GAZETECİ OKAN BURUK'U İŞARET ETTİ

Saha kenarında tartışmaların yaşandığı anlardaki sözleri inceleyen Romanyalı Gazeteci Emanuel Roşu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un “Benim ülkemde Romanyalılar çingenedir. Ama ben çingene lafını kullanamam” dediğinin duyulduğunu iddia etti. orta hakem Ovidiu Hategan’ı futbolcular ile konuştuğu sırada sarf edilen sözleri kimin kullandığı anlaşılamıyor.

UEFA’nın bu ifadeler nedeniyle Başakşehir’i ırkçılık soruşturmasına dahil ettiğini Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi de doğruladı. 

UEFA, karşılaşma hakkında soruşturma başlatıldığını “UEFA, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasında Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbolun içinde yeri yoktur” ifadeleriyle duyurmuştu. 

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