UEFA'nın ırkçılık soruşturmasında Başakşehir de suçlanıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanmasıyla ilgili soruşturma sürerken, Türkiye kulübünden de bir kişi hakkında suçlama gündeme alındı.

Skor'dan Ali Güven’in aktardığına göre UEFA, ırkçılık tartışmasının yaşandığı sırada, "Çingene" sözünü kullanan bir kişi yüzünden Başakşehir'e de soruşturma açtı.

