UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a verilen cezaya tepkiler gelmeye devam ediyor.

YILMAZ: GÖLGELENDİRİLMEMELİDİR

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.

Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."

BAKAN BAK: GEREKEN CEVABI YEŞİL SAHADA VERECEKTİR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

Bak, "UEFA'nın, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir" paylaşımında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ESEFLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamada "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz" denildi.

Uluslararası spor karşılaşmalarının toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edildiğinin altının çizildiği açıklamada "Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ÇELİK: SİYASİ BASKI GÖLGESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UEFA Disiplin Kurulu2nun Demiral'a verilen 2 maç cezasını hatalı bir karar olarak değerlendirdi.

"UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir" ifadelerini kullanan Çelik, kararın futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü dile getirdi.

GÜLER: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demirağ ile aldığı 2 maç men cezasını değerlendirdi,.

“UEFA’nın aldığı bu kararı kınıyorum disiplin yönetmeliği çok açık." diye konuşan Güler, "Bozkurt işareti geleneksel manada bu topraklara ait duruştur eylemdir maalesef baskı altında kaldılar Almanya’da çıkan bir gazete 2 maç cezayı çok önceden duyurdu bu bir siyasi hesaplaşma milli takımın moralini bozmak için yapıldığı çok açık bu kararı kabul etmiyoruz siyasi bir karar bu kararı şiddetle kınıyoruz” dedi.