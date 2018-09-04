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"UFO değil, ABD ordusuna ait gizli casus uçağı"

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Kuzey Karolina üzerinde uçtuğu görülen esrarengiz cismin ABD ordusunun resmi envanterinde bulunmayan gizli bir casus uçak olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
"UFO değil, ABD ordusuna ait gizli casus uçağı"

UFO meraklıları ve komplo teorisyenleri, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte kentinde gökyüzünde uçtuğu görülen esrarengiz cismin, ABD ordusunun resmi envanterinde bulunmayan gizli bir casus uçak olduğu iddiasında bulundu.

Charlotte kenti yakınlarında UFO (Tanımlanamayan Uçan Cisim) gördüğünü ve fotoğraflarını çektiğini iddia eden Javion Hill, gördüklerini " Eve dönüş yolunda eşim ile telefonla konuştuğumuz sırada hortuma benzer bir şeyin üzerime geldiğini gördüm ve sonrasında eşime göstermek için bulutların resmini çektim. Fakat, aniden bir şeylerin normal olmadığını fark ettim. Sonrasında arabayı kullandığım sırada o cismin çekebildiğim kadar çok resmini çekmeye başladım" sözleriyle anlattı.

 

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Olay anı sırasında çektiği fotoğrafları Facebook'ta yayınlayan Hill, "Daha önceden UFO'ların varlığına inanmıyordum ta ki o ana kadar" yorumunda bulundu.

Fotoğraflarda, ağaçlık bir bölgenin üzerinde uçtuğu görülen cismin dikdörtgen olduğu ve kenarları boyunca yanıp sönen ışıklar olduğu görülüyor.

UFO meraklıları ve komplo teorisyenleri, gizemli cismin, resmi olarak bulunmayan bir uçak olan TR-3B olarak bilinen karmaşık bir casus uçağından başka bir şey olmadığını ileri sürüyor.

KUZEY CAROLİNA, EN FAZLA UFO GÖRÜLEN EYALETLER LİSTESİNDE 10. SIRADA

Ulusal UFO Gözlem Merkezi'nin raporuna göre, Kuzey Karolina, 50 eyalet arasında en çok UFO olabileceği düşünülen cisim ve ışık görülen ilk 10 eyalet listesinde yer alıyor

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