UFO raporu: ABD Savunma Bakanlığı gözlemledikleri cisimlerin bir açıklaması olmadığını duyurdu

Pentagon raporunda, 2004'ten bu yana askeri pilotların gördüğünü söylediği onlarca Tanımlanamayan Uçan Cisim (Unidentified Flying Object - UFO) ile ilgili bir açıklamalarının olmadığı belirtiliyor.

Cuma günü yayımlanan rapora göre, son iki yılda pilotlar toplam 144 kez UFO gördüğünü bildirdi. Ancak bunlardan sadece biriyle ilgili bilgiye ulaşıldı.

Detaylı bilgiye ulaşılamayan diğer nesnelerin ise "dünya dışından olma ihtimalinin olduğu" belirtiliyor.

Raporu, son yıllarda çok sayıda askeri personelin gökyüzünde dengesiz şekilde uçan cisimler gördüğünü bildirmesinin ardından Pentagon'dan ABD Kongresi istemişti.

Bunun üzerine Pentagon, geçen yılın Ağustos ayında Tanımlanamayan Hava Fenomeni Görev Gücü oluşturarak gelen bildirimleri incelemesini istedi.