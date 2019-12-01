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UFO sanılan cisim Rus balistik füzesi çıktı

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Rusya ile Türkiye’nin bazı kentlerinde görülen ve birçok kişinin UFO (tanımlanamayan uçan nesne) sandığı ışık huzmesinin, Astrahan kentindeki Kapustin Yar Uzay Üssü’nden fırlatılan Rus balistik füzesi olduğu anlaşıldı.
UFO sanılan cisim Rus balistik füzesi çıktı

Rusya ile Türkiye’nin bazı kentlerinde görülen ve birçok kişinin UFO (tanımlanamayan uçan nesne) sandığı ışık huzmesinin, Astrahan kentindeki Kapustin Yar Uzay Üssü’nden fırlatılan Rus balistik füzesi olduğu anlaşıldı.

Ural Dağları bölgesi ve İdil Nehri çevresinde, perşembe gecesi görülen ışık huzmesinin UFO sanılmasının ardından, Rusya Savunma Bakanlığı’nın füze denemesiyle ilgili açıklaması konuya açıklık getirdi.

Bir de video paylaşan bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bakanlık, 28 Kasım 2019’da Astrakhan bölgesindeki Kapustin Yar sahasından bir Topol kıtalararası balistik füzesini test etti. Füze, Kazakistan’ın Sary-Shagan sahasında simüle edilmiş bir hedefi vurdu.”

Topol-M balistik füzeleri, Rus ordusu tarafından 1980’lerin sonunda geliştirilmeye başlanmış stratejik bir kıtalararası balistik füze sistemi olma özelliği taşıyor. Füze, 800 bin ton TNT’nin yıkıcı gücüne sahip.

 

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