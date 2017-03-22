 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.479
  • Altın 145,855
  • Dolar 3,6366
  • Euro 3,9193
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

UFÜ ile GÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

»
UFÜ ile GÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Girne Üniversitesi (GÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

UFÜ’den verilen bilgiye göre, UFÜ’de gerçekleştirilen imza töreniyle UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve GÜ Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu protokole imza koydu.

İşbirliği protokolüyle, akademik ve kültürel alanlarda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Protokol, öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, karşılıklı kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi yanında araştırma projeleri ve yayınlarda işbirliği, ortak seminerler, konferanslar, diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesini içeriyor. Törende Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş da hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KTÖS bazı okulları ziyaret etti16 Mart 2017 Perşembe 13:15
  • KTEV özel gereksinimli çocuklarla yönelik resim çalışması başlattı15 Mart 2017 Çarşamba 16:39
  • ALES başvuruları başladı15 Mart 2017 Çarşamba 14:47
  • YGS’de matematik ve felsefe zordu13 Mart 2017 Pazartesi 13:22
  • LAÜ’nün yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürü tanıtıldı11 Mart 2017 Cumartesi 12:34
  • “Eğitim adası olmak yolunda önemli mesafeler yol aldık”10 Mart 2017 Cuma 09:36
  • YÖK, Suriyeli üniversite öğrencisi sayısını açıkladı09 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • KSTU akademik programlarına YÖK onayını aldı09 Mart 2017 Perşembe 13:17
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerde özel umre turları düzenlemeye başladı09 Mart 2017 Perşembe 11:47
  • YDÜ İletişim Fakültesi'nden Kadınlar Günü film gösterimi09 Mart 2017 Perşembe 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti