UFÜ ile GÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Girne Üniversitesi (GÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

UFÜ’den verilen bilgiye göre, UFÜ’de gerçekleştirilen imza töreniyle UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve GÜ Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu protokole imza koydu.

İşbirliği protokolüyle, akademik ve kültürel alanlarda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Protokol, öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, karşılıklı kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi yanında araştırma projeleri ve yayınlarda işbirliği, ortak seminerler, konferanslar, diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesini içeriyor. Törende Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş da hazır bulundu.