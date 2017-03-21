Ufuk 2020'den '5 Türk' firmasına 5G araştırma desteği

TÜBİTAK'ın Ufuk 2020 Programı kapsamında, 5G ve ötesi araştırmaları için Türkiye'den Arçelik, Argela, Netaş, Polaran Yazılım ve Türk Telekom toplamda 2 milyon avroluk hibe almaya hak kazandı.

Dünyanın en büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı Ufuk 2020kapsamında, 5G ve ötesi araştırmaları için Türkiye'den Arçelik, Argela, Netaş, Polaran Yazılım ve Türk Telekom, toplamda 2 milyon avroluk hibe almaya hak kazandı.

Ulusal koordinasyonu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yürütülen Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, 120'den fazla ülkeyle iş birliği yapıldı ve birçok başarı hikayesine imza atıldı.

AA muhabirinin, TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, çok uluslu ve ortaklı üniversite-sanayi iş birliğine dayalı, büyük bütçeli araştırma ve inovasyon projelerinin desteklendiği Ufuk 2020 Programında kapsamında, 5G ve ötesi araştırmaları için 150 milyon avroluk bütçe ayrıldı. Ufuk 2020'nin 5G ve ötesi araştırmaları çağrısına, Avrupa genelinde 770 farklı kuruluştan 153 proje başvurusu geldi. Avrupa Komisyonunun belirlediği bağımsız hakemlerin yaptıkları zorlu değerlendirmeler sonucunda 30 proje hibeye hak kazandı.

Türkiye'nin 4,5G'ye geçmesinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçerken, 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecindeki çalışmalara da ağırlık verildi. Ufuk 2020 kapsamında açılan çağrıya Türkiye'den 14 kuruluş, 31 başvuru yaparken, Arçelik, Argela, Netaş, Polaran Yazılım ve Türk Telekom toplamda 2 milyon avroluk hibe almaya hak kazandı.

5 Türk firmaya önemli rol

5G araştırma projeleri içinde daha önce kendine yer bulamayan Türkiye, bu alandaki çalışmalara verdiği önem ve titizlikle olumlu sonuçlar almaya başladı. Bu kapsamda geleceğin teknolojilerini belirleyen ve pazarı yönlendiren konsorsiyumların içinde yer alacak 5 Türk firmaya, 5G ve ötesi araştırmaları için kritik rol ve görevler verildi. Türkiye bu başarısıyla, 5G alanında sadece ulusal olarak değil, uluslararası arenada da aktif bir şekilde yer alabileceğini ispatlamış oldu.